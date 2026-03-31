Hakerë iranianë pretendojnë sulm ndaj Gjykatës së Lartë në Shqipëri

TIRANË – Një sulm kibernetik dyshohet se ka goditur sistemet e Gjykatës së Lartë, ndërsa përgjegjësinë për ndërhyrjen e ka marrë një grup që e quan veten “Homeland Justice”.
Në një mesazh të publikuar online, grupi pretendon se ka depërtuar në rrjetet e sistemit gjyqësor dhe se ka siguruar të dhëna dhe dokumente që, sipas tyre, lidhen me funksionimin e brendshëm të institucioneve të drejtësisë.
Deri në këto momente, nuk ka një konfirmim zyrtar nga autoritetet shqiptare mbi përmasat e sulmit apo nëse të dhëna sensitive janë komprometuar.
Institucionet përgjegjëse për sigurinë kibernetike pritet të verifikojnë autenticitetin e pretendimeve dhe të vlerësojnë ndikimin e mundshëm të këtij incidenti.
