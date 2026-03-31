Gjykata e Tiranës pezullon nga detyra kreun e IMT-së, Rigers Sheqeri

TIRANË – Gjykata e Tiranës ka vendosur pezullimin nga detyra të kreut të Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit (IMT), Rigers Sheqeri.
Sipas burimeve, masa e pezullimit është ekzekutuar disa ditë më parë dhe lidhet me hetimet për një skemë të dyshuar abuzimi me lejet e ndërtimit në kryeqytet.
Organet kompetente po vijojnë veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të çështjes dhe përcaktimin e përgjegjësive përkatëse.
Deri në këto momente, nuk raportohet për një reagim zyrtar nga Sheqeri lidhur me vendimin e gjykatës.
