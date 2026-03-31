Miratohet Skema Kombëtare e Bujqësisë 2026, rriten subvencionet për fermerët

Këshilli i Ministrave ka miratuar Skemën Kombëtare të Bujqësisë për vitin 2026, me një fond total prej 2.5 miliardë lekësh (rreth 25 milionë euro), duke synuar rritjen e mbështetjes financiare për fermerët dhe zhvillimin e sektorit bujqësor.
Sipas Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, skema e re parashikon rritje të ndjeshme të subvencioneve direkte për blegtorinë dhe prodhimin bujqësor, si dhe zgjerim të kategorive përfituese.
Rritje e subvencioneve për blegtorinë
Mbështetja financiare për disa nga sektorët kryesorë është rritur krahasuar me vitin 2025:
për lopët: nga 10 mijë në 12 mijë lekë për krerë; për bagëtitë e imëta: nga 1,200 në 1,500 lekë për krerë; për bletarinë: nga 1,000 në 2,000 lekë për zgjua.
Për herë të parë, skema përfshin edhe mbështetje për sektorin e derrave, me 7 mijë lekë për çdo dosë, për ferma me të paktën 5 krerë.
Ulje e pragjeve për përfitim
Skema e re synon të jetë më gjithëpërfshirëse, duke ulur ndjeshëm pragjet minimale:
nga 10 në 5 krerë për lopët; nga 100 në 50 krerë për bagëtitë e imëta; nga 50 në 25 koshere për bletarinë.
Kjo pritet të rrisë numrin e fermerëve përfitues dhe të lehtësojë aksesin në subvencione.
Mbështetje për prodhimin dhe teknologjinë
Një tjetër risi është rritja e mbështetjes për kontrollin biologjik të dëmtuesve në sera, që arrin deri në 70% të kostove, nga 50% që ishte më parë.
Gjithashtu, për herë të parë zgjerohet mbështetja për pagesa sipas sipërfaqes së mbjellë, ku fermerët me mbi 3 hektarë përfitojnë 10 mijë lekë për çdo hektar.
Investime dhe përfitime shtesë
Skema parashikon mbështetje për:
fermerët e rinj, me financim deri në 70% të investimit (maksimumi 1 milion lekë); ndërtimin dhe përmirësimin e fermave dhe staneve; mekanizimin bujqësor; akuakulturën, me mbështetje deri në 200 mijë lekë për blerjen e rasatit.
Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor (SHBB) do të vijojnë të përfitojnë mbështetje të plotë, deri në 100% të masës së parashikuar.
Qëllimi i skemës
Skema Kombëtare e Bujqësisë 2026 synon rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve bujqësore dhe blegtorale, uljen e kostove të prodhimit dhe përafrimin e skemave mbështetëse me praktikat e Bashkimi Evropian.
Vendimi hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit rural në vend.
