Mimoza Ahmeti shpallet e preferuara e publikut në Ferma VIP: ‘Dhe më thonë pastaj je e pakuptueshme’!

Poetja Mimoza Ahmeti është shpallur e preferuara e publikut në televotimin e parë të këtij sezoni të Ferma VIP, duke konfirmuar mbështetjen e gjerë të audiencës.
Gjatë reagimit të saj, Ahmeti falënderoi publikun për votat, ndërsa nuk munguan edhe batutat karakteristike. “Më thonë pastaj që je e pakuptueshme, por ja që më paskan kuptuar”, u shpreh ajo me humor.
Ky moment u shoqërua me një atmosferë pozitive brenda shtëpisë, duke reflektuar mbështetjen e fortë që poetja gëzon jashtë formatit. Statusi i fermerit të preferuar i jep asaj avantazhe të rëndësishme në vijim të lojës.
Vlerësime për Ahmetin kanë shprehur edhe opinionistët e programit, të cilët kanë theksuar inteligjencën dhe individualitetin e saj. Ky qëndrim është mbështetur edhe nga moderatorja Arbana Osmani.
