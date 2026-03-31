Mimoza Ahmeti shpallet e preferuara e publikut në Ferma VIP: ‘Dhe më thonë pastaj je e pakuptueshme’!
Transmetuar më 31-03-2026, 07:38

Poetja Mimoza Ahmeti është shpallur e preferuara e publikut në televotimin e parë të këtij sezoni të Ferma VIP, duke konfirmuar mbështetjen e gjerë të audiencës.

Gjatë reagimit të saj, Ahmeti falënderoi publikun për votat, ndërsa nuk munguan edhe batutat karakteristike. “Më thonë pastaj që je e pakuptueshme, por ja që më paskan kuptuar”, u shpreh ajo me humor.

Ky moment u shoqërua me një atmosferë pozitive brenda shtëpisë, duke reflektuar mbështetjen e fortë që poetja gëzon jashtë formatit. Statusi i fermerit të preferuar i jep asaj avantazhe të rëndësishme në vijim të lojës.

Vlerësime për Ahmetin kanë shprehur edhe opinionistët e programit, të cilët kanë theksuar inteligjencën dhe individualitetin e saj. Ky qëndrim është mbështetur edhe nga moderatorja Arbana Osmani.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

