Shpërthen në flakë pranë një gomisterie furgoni në Shkodër

Një ngjarje alarmante ndodhi mbrëmjen e sotme në Shkodër, ku një furgon shpërtheu në flakë pranë një servisi automjetesh që shërben edhe si gomisteri. Incidenti u regjistrua në kilometrin e 2-të të rrugës Shkodër-Hani Hotit.
Punonjësit, të cilët ishin duke kryer punime poshtë furgonit, përfshirë saldimin, u përballën papritur me flakët e mjetit, i cili u dogj plotësisht. Fatmirësisht, të gjithë punonjësit dhe personat e tjerë që ndodheshin në vendngjarje shpëtuan pa lëndime.
Zjarrfikëset mbërritën menjëherë, duke bërë të mundur shuarjen e flakëve dhe neutralizimin e zjarrit për të parandaluar përhapjen e tij. Përveç furgonit, një automjet tjetër që ndodhej aty pranë u dëmtua nga flakët, ndërsa servisi dhe gomisteria pësuan dëme materiale.
Grupi hetimor bashkë me ekspertët e zjarrfikësve po vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e plota të këtij zjarri aksidental, i cili dyshohet se ka ndodhur nga pakujdesia.
