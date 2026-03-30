Parlamenti i Izraelit miraton ligjin kontrovers për dënimin me vd’ekje të palestinezëve

Parlamenti izraelit, Knesset, miratoi të hënën një ligj të diskutueshëm që parashikon dënimin me vdekje për palestinezët e dënuar nga gjykatat ushtarake për sulme vrasëse. Ligji reflekton premtime të forcave të ekstremit të djathtë që mbështesin kryeministrin Benjamin Netanyahu.
Ligji detyron zbatimin e dënimit me vdekje për “terroristët”, por në praktikë do të aplikohet kryesisht ndaj palestinezëve të dënuar për sulme kundër shtetasve izraelitë. Ai u miratua me 62 vota pro dhe 48 kundër, me përkrahjen e kryeministrit Netanyahu dhe ministrit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir.
Sipas projektligjit, çdo person që shkakton vdekjen e një qytetari izraelit për arsye racizmi ose armiqësie ndaj një komuniteti, dhe me qëllim dëmtimin e Shtetit të Izraelit, do të përballet me dënimin më të lartë.
Ligji ka nxitur kritika ndërkombëtare. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Britanisë e kanë cilësuar si diskriminues dhe në kundërshtim me parimet demokratike. Shoqata për të Drejtat Civile në Izrael (ACRI) njoftoi se do të apelonte vendimin në Gjykatën Supreme, duke theksuar se ligji është “kushtetues, de facto diskriminues dhe nuk ka bazë ligjore për palestinezët në Bregun Perëndimor”.
Dënimi me vdekje për krimin e vrasjes ishte hequr në Izrael në vitin 1954, ndërsa i vetmi ekzekutim i kryer pas një gjyqi civil ishte ai i Adolf Eichmann në vitin 1962. Gjykatat ushtarake kanë ruajtur mundësinë e vendosjes së këtij dënimi, por nuk e kanë zbatuar deri më tani.
