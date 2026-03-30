Sa detergjent duhet vërtet? Deri më tani keni vepruar gabim për rrobat dhe makinën
Transmetuar më 30-03-2026, 21:44

Përdorimi i detergjentit në larjen e rrobave është një rutinë e përditshme, por shpesh shoqërohet me një keqkuptim të zakonshëm: sa më shumë detergjent, aq më mirë lahen rrobat. Sipas ekspertëve, e vërteta është krejt e kundërta.

Teprimi me detergjentin mund të shkaktojë një sërë problemesh, duke filluar nga pastrimi jo i plotë i rrobave, deri te erërat e pakëndshme dhe dëmtimi i efikasitetit të lavatriçes. Shkuma e tepërt e vështirëson shpëlarjen, duke bërë që mbetje detergjenti të qëndrojnë në fijet e tekstilit.

Pasojat e përdorimit të tepërt

Rrobat mund të duken të rënda në prekje, ndonjëherë ngjitëse dhe me njolla të lehta, veçanërisht në rrobat e errëta. Në afatgjatë, mbetjet grumbullohen edhe në makinë, duke shkaktuar erëra dhe ulje të performancës.

Sa është sasia e duhur?

Sasia ideale e detergjentit varet nga disa faktorë kryesorë:

sasia e rrobave në kazan niveli i ndotjes fortësia e ujit

Për një larje mesatare (rreth 4–5 kg rroba), rekomandohet:

50–80 ml detergjent i lëngshëm, ose doza e përcaktuar në paketim për detergjentin pluhur

Nëse rrobat janë pak të përdorura, sasia mund të ulet, ndërsa për ndotje më të madhe mund të rritet lehtë, pa e tepruar.

Gabimi më i zakonshëm

Shumë persona e hedhin detergjentin “me sy”, pa matje të saktë. Kjo çon pothuajse gjithmonë në përdorim të tepërt. Detergjentet moderne janë të përqendruara dhe efikase edhe në sasi të vogla.

Si ta kuptoni që po përdorni shumë detergjent?

Disa shenja të qarta janë:

shkuma mbetet pas përfundimit të ciklit rrobat nuk duken të freskëta shfaqen njolla të bardha ose gri lavatriçja ka erë të pakëndshme

Këshillë praktike

Për rezultate më të mira, shmangni mbingarkimin e lavatriçes. Kur ka më shumë hapësirë, detergjenti shpërndahet më mirë dhe rrobat pastrohen më efektivisht pa pasur nevojë për sasi shtesë.

Në përfundim, saktësia në dozimin e detergjentit është çelësi për rroba të pastra dhe një pajisje që funksionon mirë në afatgjatë.

