Komandanti i forcës ‘Quds’ paralajmëron Izraelin: ‘Mësohuni me rendin e ri rajonal’

Komandanti i Forcës “Quds” në Garda Revolucionare Islamike, Esmaeil Qaani, ka deklaruar se Izraeli duhet të përshtatet me një “rend të ri rajonal”, duke theksuar se zhvillimet e fundit kanë dëmtuar objektivat strategjike të sigurisë së tij.
Në një reagim publik, Qaani u shpreh se koordinimi në rritje mes aleatëve rajonalë të Iranit ka ndryshuar balancat në rajon, duke iu referuar veçanërisht rolit të Hezbollah në veri dhe Ansarullah në jug.
Sipas tij, përpjekjet e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për të zgjeruar një brez sigurie në rajon kanë dështuar, ndërsa veprimet e koordinuara të “frontit të rezistencës” kanë ekspozuar, siç tha ai, dobësitë e kësaj strategjie.
Qaani shtoi se bashkëpunimi mes grupeve aleate është intensifikuar, duke e cilësuar këtë si realizim të objektivave të kahershme të drejtuesve të këtij fronti.
Deklaratat e tij vijnë në një kontekst tensionesh të larta në Lindjen e Mesme, pas përshkallëzimit të konfliktit që përfshin Irani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin.
Sipas pretendimeve të autoriteteve iraniane, një ofensivë e gjerë ushtarake nga SHBA dhe Izraeli ka përfshirë sulme ndaj objektivave ushtarake dhe civile në territorin iranian, duke shkaktuar viktima dhe dëme të konsiderueshme në infrastrukturë.
Në përgjigje, forcat iraniane kanë ndërmarrë operacione hakmarrëse, duke goditur objektiva të lidhura me interesat amerikane dhe izraelite në rajon, përmes sulmeve me raketa dhe dronë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd