Puthja pa pëlqimin e njërit partner konsiderohet sulm se’ksual!

Spanja ka forcuar qasjen ligjore ndaj sjelljeve të padëshiruara me natyrë seksuale, pasi Gjykata e Lartë e Spanjës ka vendosur se puthja pa pëlqimin e njërit prej partnerëve përbën sulm seksual.
Vendimi vjen në kuadër të një çështjeje konkrete, ku gjykata la në fuqi dënimin ndaj një burri, i cili kishte prekur në mënyrë të papërshtatshme dhe pa pëlqim një grua në një stacion autobusi.
Mbrojtja kishte kërkuar rikualifikimin e veprës penale në “ngacmim në rrugë”, duke synuar uljen e akuzës, por gjykata e refuzoi këtë argument. Sipas trupës gjykuese, çdo kontakt fizik me natyrë seksuale, i kryer pa pëlqimin e palës tjetër, përbën shkelje të rëndë dhe shkon përtej ngacmimit.
Në arsyetimin e saj, gjykata thekson se marrja e dorës së një gruaje dhe puthja e saj pa pëlqim, në një kontekst që shpreh qëllim seksual, përbën imponim të vullnetit të autorit mbi lirinë seksuale të viktimës.
Si pjesë e vendimit, i dënuari do të duhet të paguajë edhe një gjobë prej 1,620 eurosh.
Ky vendim konsiderohet si një hap i rëndësishëm në forcimin e mbrojtjes së integritetit dhe lirisë seksuale, duke vendosur standarde më të qarta për kufijtë e sjelljes së pranueshme në marrëdhëniet ndërpersonale.
