Deputetja e Partisë Socialiste del në foltoren e Kuvendit me dy shishe ujë nga Drini. Ja kush ishte qëllimi?

Deputetja e Partisë Socialiste, Marjana Koçeku, ka ngritur shqetësimin për ndotjen e Lumi Drin gjatë seancës së kësaj të hëne në Kuvendi i Shqipërisë.
Gjatë fjalës së saj në foltore, Koçeku zgjodhi një formë simbolike për të ilustruar problematikën, duke paraqitur dy kavanoza me ujë. Sipas saj, njëri përfaqësonte ujin e dikurshëm të Drinit – të pastër dhe të freskët – ndërsa tjetri gjendjen aktuale të lumit, të ndikuar nga ndotja.
“Kam ardhur sot jo me raporte dhe as me statistika, por me dy shishe me ujë. Ky është uji i Drinit siç e mban mend gjyshi im, i gjallë, i ftohtë dhe i pastër. Ndërsa ky është uji i Drinit sot, siç e shohin mijëra mysafirë që vizitojnë vendin tonë”, u shpreh deputetja.
Ajo theksoi se situata aktuale e lumit krijon vështirësi edhe për sektorin e turizmit, veçanërisht në zonën e Shkodrës, të cilën ajo përfaqëson. Sipas Koçekut, dhjetëra pronarë bujtinash përballen me pyetje dhe shqetësime nga turistët lidhur me gjendjen e ujërave.
Deputetja e cilësoi këtë një situatë shqetësuese që kërkon ndërhyrje dhe vëmendje më të madhe institucionale, duke e paraqitur simbolikën e kavanozëve si një thirrje për reflektim dhe veprim konkret.
