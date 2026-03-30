Berisha: ’17 prilli, dita e kryengritjes së madhe paqësore’

Kreu i Partia Demokratike, Sali Berisha, ka zhvilluar këtë të hënë një tjetër takim me mbështetësit në sheshin përpara Kryeministria e Shqipërisë, ku ka ashpërsuar tonet ndaj qeverisë.
Në fjalën e tij, Berisha falënderoi qytetarët për pjesëmarrjen e vazhdueshme në tubimet javore, duke e cilësuar kryeministrin Edi Rama si “armik të popullit” dhe përgjegjës, sipas tij, për largimin masiv të të rinjve nga vendi.
Ai theksoi se emigrimi i të rinjve është pasojë e keqqeverisjes dhe mungesës së mundësive për të ndërtuar të ardhmen në Shqipëri, duke e lidhur këtë me, siç u shpreh, dështimin për të realizuar ëndrrën evropiane të vendit.
Në vijim, Berisha bëri thirrje për një protestë kombëtare më 17 prill, të cilën e cilësoi si “ditën e kryengritjes së madhe paqësore”, duke ftuar qytetarët e Tiranës dhe mbarë vendit të bashkohen për të kërkuar përballjen e kryeministrit me drejtësinë.
Gjatë fjalimit, ai hodhi akuza edhe ndaj qeverisë për mbrojtje të interesave personale dhe të bashkëpunëtorëve, duke përmendur zëvendëskryeministren Belinda Balluku.
Berisha deklaroi se çështjet që lidhen me Ballukun nuk mund të konsiderohen të mbyllura, pavarësisht qëndrimeve të shumicës qeverisëse, ndërsa shtoi se opozita do të vijojë përballjen politike deri në arritjen e objektivave të saj.
Në përfundim, ai nënvizoi se orientimi evropian i Shqipërisë mbetet prioritet, duke theksuar se mbështetja ndërkombëtare është thelbësore për procesin e integrimit dhe zhvillimin e vendit.
