Emërimi i Skënder Hitajt në krye të Policisë së Shtetit, Berisha: ‘Është njeri i Ballukut!’ Lamallari e mbron

Emërimi i Skënder Hitaj në krye të Policisë së Shtetit ka shkaktuar reagime të menjëhershme në skenën politike, vetëm pak orë pas miratimit të vendimit nga Këshilli i Ministrave.
Sali Berisha ka hedhur akuza ndaj qeverisë, duke e cilësuar Hitajn si një person të afërt me Belinda Balluku.
Në përgjigje të këtyre deklaratave, ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari, ka mbrojtur vendimin për emërimin e drejtuesit të ri të policisë. Ai e cilësoi Hitajn si një oficer karriere me përvojë të gjatë në strukturat e rendit, i cili ka drejtuar disa qarqe dhe ka spikatur për profesionalizëm dhe integritet.
Lamallari theksoi se përzgjedhja e tij nuk ka qenë një vendim i njëanshëm, por rezultat i një procesi konkurrues dhe të monitoruar nga partnerë ndërkombëtarë, përfshirë përfaqësues të Bashkimi Evropian, të cilët kanë marrë pjesë në fazat e intervistimit dhe vlerësimit të kandidatëve.
Duke komentuar akuzat e opozitës, ministri u shpreh se sulmet politike ndaj drejtuesve të Policisë së Shtetit janë bërë tashmë të zakonshme, pavarësisht performancës së tyre.
Ai nënvizoi se institucionit të policisë duhet t’i jepet besimi i nevojshëm për të përmbushur detyrat e tij, ndërsa shtoi se si drejtuesit aktualë, ashtu edhe ata që do të vijnë në të ardhmen, duhet të jenë të përgatitur për kritika dhe akuza të vazhdueshme nga opozita.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd