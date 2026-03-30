Raketa iraniane bllokohet para se të arrijë Turqinë

Sistemet e mbrojtjes ajrore të NATO-s në Mesdheun lindor kanë interceptuar sot një raketë balistike e lëshuar nga Irani drejt Turqisë.
Lajmin e bëri të ditur Ministria turke e Mbrojtjes.
Sipas autoriteteve turke, kjo është raketa e katërt që ndalohet nga NATO që nga nisja e përplasjes mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit.
Ndërkohë, Irani ka mohuar vazhdimisht përgjegjësinë për lëshimin e këtyre raketave.
