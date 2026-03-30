Spanja ‘sfidë’ të hapur Donald Trump. Mbyll hapësirën ajrore për avionët amerikanë në luftën kundër Iranit

Spanjë, 30 mars 2026 – Qeveria spanjolle ka vendosur të ndalojë përdorimin e hapësirës së saj ajrore dhe të bazave ushtarake Morón dhe Rota për avionët amerikanë të përfshirë në operacione kundër Iranit. Lajmin e bëri të ditur ministrja e Mbrojtjes, Margarita Robles, duke theksuar se Madridi nuk do të lejojë asnjë veprim që mund të përshkallëzojë konfliktin.
Ministri i Jashtëm, José Manuel Albares, tha se qëllimi i këtij vendimi është të shmanget çdo veprim i rrezikshëm dhe i paligjshëm.
Sipas mediave, presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar më herët me një embargo tregtare ndaj Spanjës për kundërshtimin e saj ndaj sulmeve amerikane.
Që nga nisja e konfliktit në fund të shkurtit, kryeministri spanjoll Pedro Sánchez është shfaqur si një kritik i ashpër i operacioneve amerikane dhe izraelite, duke i cilësuar ato “të papërgjegjshme” dhe “të paligjshme”. Ai ka refuzuar gjithashtu fluturimet e avionëve cisternë amerikanë dhe çdo operacion që përdor bazat e përbashkëta në Andaluzí.
Ky vendim pritet të komplikoje logjistikën e operacioneve amerikane, duke detyruar avionët të fluturojnë rreth Gadishullit Iberik ose përmes Francës, ndërsa përdorimi i hapësirës ajrore spanjolle dhe uljet në bazat e saj lejohet vetëm në raste emergjente.
Sipas gazetës El País, Spanja ka mbajtur këtë qëndrim në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, duke marrë mirëkuptimin e Iranit për kalimin në Ngushticën e Hormuzit, një nga pikat më të ndjeshme të furnizimit botëror me naftë.
