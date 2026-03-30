Presidenti i federatës turke premton nga një vilë dhuratë për lojtarët në rast kualifikimi në Botëror

Turqi – Presidenti i Federatës Turke të Futbollit, Ibrahim Haciosmanoglu, ka premtuar se do të dhurojë vila për secilin lojtar në rast të kualifikimit të Turqisë në Kampionatin Botëror.
Turqia synon rikthimin në Botëror pas 22 vitesh mungesë dhe do të ndeshet me Kosova në finale të Play Off-it për të vendosur pjesëmarrjen në turneun ndërkombëtar.
Në një intervistë të fundit, Haciosmanoglu deklaroi:
“Kemi 22 vite që nuk shkojmë në Botëror. Do të paguaj nga xhepi im për vilat e lojtarëve nëse kualifikohemi.”
Turqia eliminoi Rumania në gjysmëfinale të Play Off-it, duke fituar minimalisht 1-0.
