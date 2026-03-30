Vetëm 19 vjeç! I riu shqiptar blinte armë në Amerikë dhe i shiste në Britani

Mbretëria e Bashkuar – Një 19-vjeçar shqiptar, Henri Nikolli, është dënuar me 6 vite e 3 muaj burg nga drejtësia britanike, pasi u shpall fajtor për tentativë importi të armëve të zjarrit dhe përfshirje në aktivitet kriminal të lidhur me drogën.
Sipas hetimeve, i riu kishte porositur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës një paketë të maskuar si “kit trajnimi për qen”, e cila në fakt përmbante një pistoletë 9 mm dhe pajisje të tjera për armë zjarri. Paketa u zbulua dhe u bllokua nga autoritetet amerikane.
Ai u arrestua në prill 2025 në Hertfordshire. Gjatë kontrollit në banesën e tij, autoritetet zbuluan armë zjarri antike të modifikuara për përdorim me municion modern, municione, si dhe pajisje për modifikimin e armëve.
Në banesë u gjet gjithashtu një ambient i përshtatur për kultivimin e kanabisit, së bashku me sasi të lëndëve narkotike të dyshuara për shpërndarje.
Sipas prokurorisë, 19-vjeçari kishte ngritur një aktivitet të organizuar kriminal, duke përdorur armët për të mbështetur trafikun e drogës dhe duke rrezikuar sigurinë publike.
Autoritetet britanike, përfshirë National Crime Agency, e cilësuan dënimin si një goditje ndaj krimit të organizuar dhe një mesazh të qartë kundër trafikimit të armëve dhe narkotikëve.
