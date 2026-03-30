Tronditëse në Greqi! Djali dyshohet se vrau nënën dhe motrën, trupat gjenden brenda në mur

Greqi – Një ngjarje e rëndë kriminale ka tronditur opinionin publik në Greece, ku një burrë dyshohet se ka vrarë nënën dhe motrën e tij, ndërsa trupat e tyre u gjetën të fshehur brenda banesës.
Sipas mediave vendase, përfshirë Protothema, autori i dyshuar është djali i viktimës më të moshuar dhe njëkohësisht vëllai i gruas 56-vjeçare.
Hetimet paraprake tregojnë se, në përpjekje për të fshehur krimin, i dyshuari ka murosur trupat në një nga dhomat e shtëpisë. Ai u ka deklaruar hetuesve se kishte frikë se familjarët do t’i merrnin pasurinë, ndërsa për vdekjen e motrës pretendoi fillimisht se kishte ndodhur si pasojë e një sëmundjeje të rëndë.
Megjithatë, nga verifikimet rezultoi se trupi i saj kishte rreth tre muaj i fshehur në banesë. Pranë saj u gjet edhe trupi i pajetë i nënës, e cila dyshohet të jetë vrarë disa ditë më vonë.
Rasti u zbulua pas denoncimeve të fqinjëve për zhdukjen e dy grave. Gjatë kontrollit në banesë, policia konstatoi elemente të dyshimta, përfshirë një derë të mbuluar me material ndërtimi, çka çoi në zbulimin e trupave.
Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit të kësaj ngjarjeje të rëndë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd