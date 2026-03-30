U emërua në krye të Policisë së Shtetit, kush është Skënder Hita

TIRANË, 30 mars 2026 – Këshilli i Ministrave ka miratuar emërimin e Skënder Hitës si Drejtor të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, duke i besuar drejtimin e institucionit një prej figurave me përvojë në radhët e uniformave blu.
Hita vjen në këtë detyrë pas një karriere të gjatë në strukturat policore, ku është angazhuar kryesisht në luftën kundër krimit të organizuar dhe garantimin e rendit publik në disa nga qarqet më të rëndësishme të vendit.
Rruga e tij drejtuese ka nisur në Shkodër, në pozicionin e drejtorit të hetimit të krimit, për të vijuar më pas në krye të Policisë së Durrësit, një ndër zonat më sfiduese për shkak të intensitetit të lartë të aktivitetit ekonomik dhe rolit strategjik të portit më të madh në vend. Gjatë kësaj periudhe, ai u përfshi në operacione të rëndësishme, përfshirë hetime që zbardhën raste të dyshuara të vrasjeve me pagesë në Durrës dhe Tiranë.
Pas këtyre angazhimeve, Hita mori drejtimin e Policisë së Fierit, ku vijoi të ushtrojë detyrën në një tjetër qark me peshë të veçantë për sigurinë publike.
Megjithatë, karriera e tij nuk ka qenë pa polemika. Gjatë zgjedhjeve parlamentare, ai është përballur me akuza nga opozita për lidhje të dyshuara me elementë kriminalë. Këto pretendime nuk kanë penguar avancimin e tij në hierarkinë policore, ndërsa profili i tij mbetet i lidhur me menaxhimin e situatave komplekse në zonat me nivel të lartë kriminaliteti.
Emërimi i tij në krye të Policisë së Shtetit vjen në një moment kyç për sigurinë në vend, ku pritet të përballet me sfida të rëndësishme në forcimin e rendit dhe luftën kundër krimit të organizuar.
