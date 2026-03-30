Shkarkohet komandanti i Forcës Ajrore, ja kush e zëvendëson

Presidenti i vendit, Bajram Begaj, ka dekretuar sot, 30 mars, lirimin nga detyra të Gjeneral Major Ferdinant Vasil Dimo si Komandant i Forcës Ajrore. Këtë detyrë e ka marrë tanimë, Abaz Voci.
“Presidenti i Republikës Sh.T.Z. Bajram Begaj, me Dekret nr. 164, datë 30.3.2026, dekretoi sot lirimin e Gjeneral Major Ferdinant Vasil Dimo nga detyra e Komandantit të Forcës Ajrore. Me Dekret nr. 165, datë 30.3.2026, dekretoi sot emërimin e Gjeneral Brigade Edmond Abaz Voci në detyrën e Komandantit të Forcës Ajrore“, thuhet në njoftimin zyrtar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd