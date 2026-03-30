Zvicra mbështet rregulla më të rrepta për mediat sociale për të miturit
Transmetuar më 30-03-2026, 11:40

Shumica dërrmuese e zviceranëve mbështesin masa më të forta për mbrojtjen e fëmijëve dhe adoleshentëve në mediat sociale, sipas një sondazhi të publikuar të dielën, ndërsa qeveritë dhe gjykatat në mbarë botën po intensifikojnë kontrollet mbi kompanitë e mëdha teknologjike për ndikimin e tyre tek përdoruesit e rinj.

Një juri në Los Angeles të mërkurën vendosi se Meta dhe Google e Alphabet kishin vepruar me neglizhencë në hartimin e platformave të mediave sociale, të cilat dëmtojnë të rinjtë, një vendim që mund të shërbejë si precedent për raste të tjera të ngjashme.

Sipas sondazhit zviceran të firmës GfS Bern për Fondacionin Mercator:

94% e të anketuarve mendojnë se të miturit duhet të mbrohen më mirë nga efektet negative të mediave sociale. 78% besojnë se kompanitë e mëdha teknologjike kanë ndikim të madh mbi opinionin publik.

Ministrja e Brendshme zvicerane, Elisabeth Baume-Schneider, ka shprehur hapjen ndaj mundësisë për të ndaluar përdorimin e mediave sociale nga të rinjtë, ndërsa qeveria po harton legjislacion për të rregulluar platformat kryesore online dhe për t’i bërë ato më transparente.

Publikimi i sondazhit në gazetën SonntagsZeitung vjen pas një vendimi të Austrisë fqinje për të ndaluar përdorimin e mediave sociale nga fëmijët nën 14 vjeç.

Sondazhi i GfS Bern anketoi rreth 1,000 banorë zviceranë të moshës 16 vjeç e lart, midis datave 1 dhe 12 dhjetor, me një diferencë gabimi prej ±3.2 pikë përqindjeje.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

