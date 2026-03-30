Momente paniku në Bruksel, burri hidhet në shinat e metrosë, pasagjerët ndërhyjnë për ta shpëtuar

Skena paniku janë regjistruar në Bruksel, ku një burrë u hodh në shinat e metrosë, duke rrezikuar jetën e tij dhe duke alarmuar pasagjerët.
Sipas raportimeve të RTL Info, ngjarja ndodhi në stacionin Comte de Flandre, ku burri dyshohet të ketë pasur probleme të shëndetit mendor.
Pamjet e publikuara në rrjet tregojnë momentin kur ai shtrihet mbi shina, ndërsa një tren afrohej me shpejtësi, duke e bërë situatën tejet kritike.
Një prej pasagjerëve reagoi menjëherë duke zbritur për ta ndihmuar, por u detyrua të tërhiqej kur kuptoi rrezikun e afërt nga treni. Ndërkohë, qytetarët e tjerë nisën të bërtasin dhe të sinjalizojnë makinistin, i cili arriti të frenojë në kohë, duke shmangur një tragjedi.
Burri u nxor nga shinat me ndihmën e disa personave të pranishëm dhe më pas u transportua në spital nga shërbimet emergjente. Gjendja e tij shëndetësore nuk është bërë ende e ditur.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd