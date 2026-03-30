Përshkallëzimi i tensioneve në Lindjen e Mesme rrit çmimet e naftës në nivele rekord

Përshkallëzimi i konfliktit në Lindjen e Mesme ka nxitur një rritje të ndjeshme të çmimeve globale të naftës, duke shtuar shqetësimet për një krizë të re energjetike në tregjet ndërkombëtare.
Referenca ndërkombëtare Brent Crude u rrit me deri në 3.7%, duke arritur në 116.75 dollarë për fuçi. Ndërkohë, West Texas Intermediate kaloi mbi 100 dollarë për fuçi, përpara se të shënonte një korrigjim të lehtë. Brent është në rrugë për një rritje mujore rekord, me rreth 60% vetëm gjatë muajit mars.
Tensionet janë përshkallëzuar pas sulmeve me raketa të kryera nga Houthi, të mbështetur nga Irani, ndaj Izraeli. Grupi paralajmëroi vijimin e sulmeve deri në ndërprerjen e operacioneve ushtarake kundër Iranit dhe aleatëve të tij.
Në këtë kontekst, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar mijëra trupa shtesë në rajon, duke rritur frikën për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit, përfshirë mundësinë e një ndërhyrjeje tokësore.
Në një intervistë për Financial Times, presidenti Donald Trump deklaroi se synon të “marrë naftën e Iranit” dhe nuk përjashtoi mundësinë e një sulmi ndaj qendrës kryesore të eksportit në Kharg Island.
Një veprim i tillë pritet të shkaktojë reagim të fortë nga Teherani, duke rritur më tej pasigurinë në tregjet globale të energjisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd