Arrestohet i riu i dënuar më parë për vrasje, kapet i armatosur gjatë operacionit ‘Pasagjeri’
Transmetuar më 30-03-2026, 09:21

Një 28-vjeçar, i dënuar më parë për vrasje dhe armëmbajtje pa leje, është arrestuar nga policia në Durrësi, pasi u kap duke qarkulluar i armatosur.

Sipas njoftimit zyrtar të Policia e Shtetit, i riu u vu në pranga në kuadër të operacionit të koduar “Pasagjeri”, i zhvilluar nga Forca e Posaçme “Shqiponja”, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative.

Gjatë ndërhyrjes në lagjen nr. 13, shërbimet e policisë ndaluan një automjet, ku si pasagjer dyshohej se ndodhej një person i armatosur. Nga kontrolli fizik, shtetasit me iniciale E. V., 28 vjeç, banues në Shijak, iu gjet një armë zjarri pistoletë me municion luftarak, të cilën e posedonte pa leje.

Në përfundim të veprimeve procedurale, ai u arrestua në flagrancë për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

Ndërkohë, drejtuesi i automjetit, shtetasi A. L., 25 vjeç, gjithashtu banues në Shijak, u procedua penalisht në gjendje të lirë për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për vijimin e hetimeve.

