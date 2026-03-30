Mblidhet sot Qeveria e Kosovës, në rend dite shpërblimi i futbollistëve dhe dërgimi i FSK-së në Gazë

Prishtinë, 30 mars 2026 – Qeveria e Kosova pritet të mblidhet gjatë ditës së sotme, ku në rend dite janë disa çështje të rëndësishme, përfshirë mbështetjen për sportin dhe angazhimet ndërkombëtare në fushën e sigurisë.
Një ndër pikat kryesore është miratimi i shpërblimit financiar për Përfaqësuesja e Kosovës në futboll, pas fitores 4:3 ndaj Sllovakia në gjysmëfinalen e plejofit për kualifikimin në Botërorin 2026. Qeveria pritet të aprovojë një fond prej 500 mijë eurosh për ekipin kombëtar, si vlerësim për arritjen sportive.
Në të njëjtën mbledhje, kabineti qeveritar do të shqyrtojë edhe një propozim të Ministria e Mbrojtjes e Kosovës për dërgimin e një kontingjenti të Forca e Sigurisë së Kosovës në Gazë.
Sipas propozimit, trupat e FSK-së do të angazhohen si pjesë e një misioni ndërkombëtar stabilizues në rajon. Për këtë çështje, kërkohet miratimi i Kuvendi i Kosovës, i cili duhet të japë dritën jeshile për vendimin përfundimtar.
Mbledhja pritet të përcaktojë hapat e mëtejshëm si në aspektin e mbështetjes për sportin, ashtu edhe në përfshirjen e Kosovës në operacione ndërkombëtare të sigurisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd