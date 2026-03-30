Tërmet me magnitudë 3.8 në Shqipëri. Ja ku ishte epiqendra

Tiranë, 30 mars 2026 – Një tërmet me magnitudë 3.8 të shkallës Rihter është regjistruar mëngjesin e sotëm në Shqipëri, duke shkaktuar lëkundje të ndjeshme në disa zona të vendit.
Sipas të dhënave paraprake, epiqendra e tërmetit ka qenë në zonën mes Lushnja dhe Elbasani, rreth 10 kilometra larg Lushnjës dhe 28 kilometra nga Elbasani.
Lëkundjet janë ndjerë për disa sekonda dhe kanë shkaktuar shqetësim te banorët e zonës qendrore, të cilët kanë reaguar menjëherë duke dalë jashtë banesave.
Deri më tani, nuk raportohen dëme materiale apo persona të lënduar, ndërsa autoritetet po monitorojnë situatën për çdo zhvillim të mëtejshëm.
Ekspertët theksojnë se tërmete të kësaj magnitude konsiderohen të lehta, por mund të ndihen nga popullata, veçanërisht nëse janë në thellësi të vogël.
