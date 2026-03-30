Integrimi europian dhe kostoja e lartë e jetesës në Shqipëri: hendeku mes çmimeve dhe të ardhurave mbetet i thellë

Tiranë, 30 mars 2026 – Procesi i integrimit europian i Shqipërisë po vijon të paraqitet si një histori progresi, veçanërisht në drejtim të përafrimit të legjislacionit dhe përshpejtimit të mbylljes së kapitujve negociues. Megjithatë, përtej dimensionit administrativ, realiteti ekonomik i qytetarëve nxjerr në pah një panoramë më komplekse.
Ndërsa vendi avancon në përmbushjen e standardeve të Bashkimit Europian në nivel institucional, integrimi real – ai që lidhet me cilësinë e jetesës – mbetet sfidë. Për qytetarët, ky proces matet konkretisht me fuqinë blerëse dhe aftësinë për të përballuar kostot e përditshme.
Çmime në rritje më të shpejtë se të ardhurat
Të dhënat tregojnë një mospërputhje të ndjeshme mes çmimeve dhe të ardhurave. Aktualisht, niveli i çmimeve në Shqipëri ka arritur në rreth 64% të mesatares së Bashkimit Europian, ndërsa të ardhurat përbëjnë vetëm 21% të saj. Ky hendek prej 43 pikë përqindjeje është më i larti në rajon.
Në krahasim, Serbia regjistron 61% të nivelit të çmimeve dhe 34% të të ardhurave, ndërsa Mali i Zi 59% çmime dhe 41% të ardhura. Kjo e vendos Shqipërinë ndër vendet me koston më të lartë relative të jetesës në Ballkan, por me të ardhurat më të ulëta.
Ushqimet pothuajse në nivelin e BE-së
Situata bëhet më e ndjeshme në sektorin e ushqimeve. Sipas të dhënave për vitin 2024, çmimet e kategorisë “ushqime” në Shqipëri arrijnë në 99.6% të mesatares së BE-së. Në disa nënkategori, çmimet tejkalojnë madje mesataren europiane.
Duke qenë se bëhet fjalë për produkte bazë dhe jo mallra luksi, kjo krijon presion të drejtpërdrejtë mbi buxhetin familjar, sidomos në kushtet kur pagat mbeten dukshëm më të ulëta.
Pesha e lartë e ushqimeve në buxhetin familjar
Struktura e shpenzimeve të familjeve shqiptare e përforcon më tej këtë presion. Sipas Anketës së Buxhetit të Familjeve (INSTAT), rreth 39.6% e shpenzimeve totale në vitin 2024 shkon për ushqime dhe pije joalkoolike.
Në Bashkimin Europian (BE-27), kjo peshë varion mes 13% dhe 15%. Kjo do të thotë se familjet shqiptare shpenzojnë pothuajse trefishin e mesatares europiane për nevoja bazë, duke i bërë ato më të ekspozuara ndaj rritjes së çmimeve.
Integrimi formal përballë integrimit real
Ekspertët theksojnë se ndërsa mbyllja e kapitujve të negociatave përbën një proces teknik dhe administrativ, integrimi i vërtetë duhet të reflektohet në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve.
Nëse çmimet afrohen me standardet europiane shumë më shpejt sesa të ardhurat, atëherë kemi të bëjmë me një përafrim formal, por jo me një konvergjencë reale të standardit të jetesës.
Hendeku mbetet sfida kryesore
Diferenca e thellë mes nivelit të çmimeve dhe të ardhurave, e kombinuar me peshën e lartë të ushqimeve në buxhetin familjar, vijon të mbetet një nga sfidat kryesore për ekonominë shqiptare, citon Monitor.
Në këtë kontekst, integrimi europian nuk mund të vlerësohet vetëm përmes progresit institucional, por edhe përmes ndikimit konkret në jetën e përditshme të qytetarëve. Ndërsa Shqipëria afrohet me Bashkimin Europian në aspektin formal dhe në nivel çmimesh, në aspektin e mirëqenies reale hendeku mbetet ende i konsiderueshëm.
