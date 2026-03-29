Ironia e Iranit: Avioni amerikan Boeing E3 me vlerë 700 milionë dollarë u shkatërrua nga droni 20,000 dollarësh

Një avion amerikan me vlerë 700 milionë dollarë raportohet të jetë shkatërruar nga një dron iranian me kosto vetë 20,000 dollarë.
Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik (IRGC) në një deklaratë të dielën tha se një dron Shahed-136 me vlerë 20,000 dollarë qëndron pas sulmit që dëmtoi një aeroplan mbikëqyrës Boeing E3 Sentry me vlerë 700 milionë dollarë në një bazë ushtarake të drejtuar nga SHBA-të në Arabinë Saudite.
Në deklaratë, departamenti i marrëdhënieve me publikun i IRGC-së tha se avioni E3, i njohur si Sistemi Qendror i Paralajmërimit të Hershëm Ajror (AWACS), po përpiqej t’i shmangej sulmeve ajrore iraniane kur u godit nga një dron Shahed 136, raporton Presstv.co.uk.
"Avioni amerikan i mbikëqyrjes u shkatërrua gjatë një sulmi të kombinuar me raketa dhe dronë në bazën ajrore Prince Sultan në Arabinë Saudite të premten, sulm i cili la gjithashtu të paktën 10 trupa amerikane të plagosur", thuhet në deklaratë.
