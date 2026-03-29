Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kryetari i Parlamentit të Iranit: Kemi në proces, shpërbërjen totale të ushtrisë izraelite
Transmetuar më 29-03-2026, 23:36

Kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, deklaroi të dielën se Irani është duke vënë në jetë një përgjigje të vendit që siç tha ai, është hartuar në mënyrë të tillë që, të përshpejtojë procesin e dobësimit e ushtrisë izraelite.

Deklarata në rrjetin social X, e kryeparlamentarit Ghalibaf erdhi pak orë pasi mediat ndërkombëtare publikuan një deklaratë të komandantit izraelit gjatë një mbledhjeje të kabinetit, ku vuri në dukje vështirësi të brendshme brenda ushtrisë izraelite.

Ghalibaf tha se veprimet e fundit të Izraelit, përfshirë sulmet ndaj infrastrukturës industriale në Iran, nuk kanë asnjë efekt tjetër përveçse të shihen dhe trajtohen si sfida që çojnë përpara planin iranian.

"Reagimi i Iranit është planifikuar në këtë kontekst dhe lidhet me zhvillimet aktuale në terren dhe synimi është  të përshpejtojë procesin e shpërbërjes së ushtrisë së Izraelit.

"Shpërbërja ka filluar, ushtria izraelite do të shembet nga brenda”, tha Mohammad Bagher Ghalibaf, kryetar i Parlamentit të Iranit, në llogarinë e tij në rrjetin social X.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...