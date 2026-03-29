Protesta masive në SHBA kundër politikave të administratës Trump

29 Mars 2026, 22:58– Qytete të mëdha dhe të vogla në Shtetet e Bashkuara u mbushën këtë të shtunë nga mijëra protestues në një tubim të tretë të lëvizjes “Pa Mbretër”, që synon të kundërshtojë politikat e Presidentit Donald Trump.
Organizatorët deklaruan se protestat synojnë të kundërshtojnë politikën e jashtme të administratës, veçanërisht ndërhyrjen ndaj Iranit, politikat e imigracionit, si dhe rritjen e kostos së jetesës. “Trump dëshiron të na sundojë si një tiran. Por kjo është Amerika dhe pushteti i përket popullit – jo atyre që aspirojnë të bëhen mbretër apo miqve të tyre miliarderë”, u shprehën organizatorët. Një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë i quajti protestat “Seanca Terapie për Çrregullimet e Trumpit”, duke nënvlerësuar pjesëmarrësit.
Demonstratat u zhvilluan në qytete të mëdha si Nju Jork, Uashington, Los Anxhelos, Boston, Nashville dhe Hjuston, si dhe në qytete më të vogla në të gjithë vendin. Protestuesit mbanin kukulla të Trump, zëvendëspresidentit J. D. Vance dhe zyrtarëve të tjerë, duke bërë thirrje për largimin dhe arrestimin e tyre.
Një nga demonstratat më të mëdha u zhvillua në St. Paul, Minesota, qytet ku dy qytetarë amerikanë, Renee Nicole Good dhe Alex Pretty, u vranë nga agjentët federalë të ICE-së në janar. Turma mbushi rrugët me pankarta, ndërsa figura të njohura të Partisë Demokratike dolën në skenë për të mbështetur protestuesit.
Në Times Square, Nju Jork, mijëra njerëz protestuan në Midtown Manhattan. Policia e qytetit detyroi mbylljen e rrugëve për t’i bërë vend turmës. Në Los Anxhelos, autoritetet përdorën gaz lotsjellës dhe arrestuan dy persona për sulm ndaj oficerëve federalë, pasi protestuesit tentuan të depërtonin në zonën e Qendrës Metropolitan të Paraburgimit.
Incidentet nuk munguan as në Dallas, ku përleshje të vogla shpërthyen kur kundërprotestuesit ndërprenë marshimin “No Kings”. Përveç SHBA-së, protestues amerikanë organizuan tubime edhe jashtë vendit në qytete si Parisi, Londra dhe Lisbonë. Disa shtete kanë mobilizuar Gardën Kombëtare, por organizatorët theksuan se demonstratat ishin kryesisht paqësore.
Kjo seri protestash thekson pakënaqësinë e një pjese të madhe të qytetarëve ndaj politikave të administratës Trump dhe rrit presionin mbi Shtëpinë e Bardhë për të rivlerësuar disa vendime të debatueshme në fushën e politikës së jashtme, imigracionit dhe ekonomisë.
