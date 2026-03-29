Bombardime të fuqishme mbi Teheran

29 Mars 2026, 22:45 – Kryeqyteti iranian, Teheran, u përball sonte me sulme ajrore të fuqishme, duke çuar në aktivizimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore, raportojnë mediat ndërkombëtare, përfshirë Sky News.
Sipas mediave shtetërore iraniane, sulmet goditën objekte të energjisë elektrike, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë në provincat e Teheranit dhe Alborzit. Zëvendësministri i energjisë njoftoi më vonë se ndërprerjet në Teheranin lindor ishin zgjidhur.
Të dielën, tensionet u rritën pas sulmeve ajrore izraelite ndaj disa universiteteve iraniane, përfshirë ato që Izraeli pretendoi se përdoren për kërkime bërthamore. Garda Revolucionare e Iranit paralajmëroi se universitetet izraelite dhe degët e universiteteve amerikane në rajon do të konsideroheshin “objektiva legjitime” në rast se nuk ofrohen garanci për sigurinë e universiteteve iraniane.
Disa nga universitetet amerikane me kampuse në rajon përfshijnë Georgetown, New York dhe Northwestern, të vendosura në Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Të shtunën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, deklaroi se dhjetëra universitete dhe qendra kërkimore janë goditur, përfshirë Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë të Iranit dhe Universitetin e Teknologjisë të Isfahanit.
Ky zhvillim nënvizon përshkallëzimin e tensioneve në rajon dhe rritjen e rrezikut të konflikteve ajrore në Lindjen e Mesme, duke pasur në fokus sigurinë e qytetarëve dhe objektet kritike infrastrukturore.
