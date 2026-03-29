Aksidentet në Shqipëri, dita, mosha dhe orët më të rrezikshme!

Rrugët e Shqipërisë mbeten një sfidë serioze për sigurinë e qytetarëve, edhe pse trendi afatgjatë tregon një përmirësim të lehtë. Sipas raportit më të fundit të Institutit të Statistikave (INSTAT) për shkurt 2026, në vend janë regjistruar 97 aksidente rrugore, që kanë lënë të aksidentuar 125 persona, duke përfshirë të vdekur dhe të plagosur.
Krahasuar me shkurtin e vitit 2025, kur u shënuan 88 aksidente dhe 122 të lënduar, shifra tregon një rritje të lehtë. Megjithatë, bilanci i dymujorit të parë të këtij viti (janar–shkurt 2026) është pozitiv, me një ulje prej 9,4% të aksidenteve krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Shoferët, shkaktarët kryesorë
Raporti tregon se 86,6% e aksidenteve janë shkaktuar nga sjellja e drejtuesve të mjeteve, duke përfshirë mosrespektimin e normave të shpejtësisë, parakalimet e gabuara dhe mosbindjen ndaj sinjalistikës. Pjesa tjetër i atribuohet pakujdesisë së këmbësorëve.
Profil i rrezikut: të rinjtë në qendër
Grupmosha më problematike mbetet 25–34 vjeç, e cila përbën 27,8% të aksidenteve totale. Ky fakt nënvizon nevojën për fushata ndërgjegjësimi të fokusuar te të rinjtë.
Ditët dhe oraret më kritike
Sipas INSTAT, dita më e rrezikshme mbetet e shtuna, me 21,6% të aksidenteve, ndërsa dita më e sigurt është e marta, me 10,3%. Fasha orare më problematike është 08:00–12:00, ku ndodhën 22,7% e ngjarjeve të regjistruara, duke treguar rëndësinë e rritjes së kontrolleve policore gjatë paradites.
Tirana në krye të listës së aksidenteve
Nga pikëpamja gjeografike, Tirana vazhdon të ketë shifra alarmante. Vetëm në shkurt 2026, u regjistruan 42 aksidente, dyfish më shumë se në shkurt 2025 (21 aksidente), me 51 persona të lënduar ose të vrarë.
Qarqe të tjera me shifra të larta janë Vlora (10 aksidente) dhe Lezha (9 aksidente). Në anën tjetër, Berati dhe Dibra nuk regjistruan aksidente me pasoja në këtë muaj, ndërsa qarqet Elbasan, Fier dhe Shkodër shënuan një rënie të ndjeshme të ngjarjeve krahasuar me vitin e kaluar.
Nevoja për masa konkrete
Të dhënat e INSTAT nxjerrin në pah nevojën urgjente për fushata ndërgjegjësimi më agresive për të rinjtë, rritjen e patrullimeve policore gjatë fundjavave dhe kontrolleve të veçanta gjatë fashave më të rrezikshme të paradites, veçanërisht në Tiranë.
Këto statistika paraprake pritet të pasqyrohen në raportin vjetor të INSTAT, duke ofruar një bazë për masa më të efektshme për reduktimin e aksidenteve rrugore në të gjithë vendin.
