Kaos dhe dhu’në gjatë zgjedhjeve lokale në Serbi: Vëzhgues të sulmuar dhe akuza për lista paralele

29 Mars 2026 | Beograd
Zgjedhjet lokale të zhvilluara këtë të diel në 10 qytete dhe komuna të Serbisë u shoqëruan me incidente të rënda dhe akuza për manipulime. Mediat lokale raportojnë dhunë në rrugë, sulme ndaj gazetarëve dhe vëzhguesve, si dhe pretendime për lista paralele votuesish.
Në qytete si Bor, Bajina Bašta dhe Kula, qytetarët u përballën me skena të dhunës. Në qendër të Bajina Bašta, u dëmtuan gjatë natës gomat e gjashtë makinave të misioneve të ndryshme vëzhguese. Gjatë ditës, persona të veshur me të zeza sulmuan qytetarë dhe vëzhgues. Një gazetar i portalit Zoomer, Darko Gligorijevi?, u godit në kokë teksa përpiqej të filmonte një grup të rinjsh me bluza të zeza dhe kapuçë.
Në qytetin Bor, përpara selisë së Partisë Progresive Serbe të Aleksandar Vuçiç, ndodhi një përleshje e dhunshme e transmetuar drejtpërdrejt në TV Nova. Një dëshmitar raportoi se autorët, të dalë nga fondi PIO, sulmuan studentë dhe vëzhgues, duke thyer dhe plagosur disa prej tyre. Gazetari Lazar Dini? u dërgua në spital me lëndime në kokë.
Vëzhgues dhe qytetarë raportuan gjithashtu skema të dyshuara për manipulime me votat. Në Arandjelovac, dy vullnetare pohuan se zbuluan atë që quhet “treni bullgar”: fletëvotime të bardha të vendosura në sportele dhe më pas transportuar në qendrat e votimit. Në Knja?evac dhe Kula, opozita pretendon përdorimin e listave paralele të votuesve në hotele dhe lokale të ndryshme.
Policia reagoi në disa raste duke kontrolluar automjete, por tensionet mbetën të larta gjatë gjithë ditës së zgjedhjeve. Pamjet filmike tregojnë persona të maskuar dhe të armatosur me shufra metalike që sulmuan qytetarë, duke plagosur të paktën një person në Kula.
Portali N1 raporton se kryetarja e Parlamentit, Ana Brnabi?, u shpreh në mbrojtje të individëve me të zeza duke deklaruar se këta ishin përpjekje për të mbrojtur demokracinë nga “bllokuesit”. Megjithatë, dhuna dhe kaosi gjatë zgjedhjeve ngritën shqetësime të mëdha për procesin demokratik në vend.
Ngjarjet e ditës kanë shkaktuar reagime të forta nga qytetarët dhe organizatat që monitorojnë zgjedhjet, duke kërkuar hetim të menjëhershëm mbi sulmet dhe manipulimet e dyshuara.
Në disa qytete, tensionet vazhduan edhe pas mbylljes së qendrave të votimit, duke lënë pas një bilanc të pasaktë të incidentëve dhe shqetësime për integritetin e procesit zgjedhor.
