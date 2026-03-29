BBC: Avioni amerikan E-3 Sentry shkatërrohet pas sulmit iranian në Arabinë Saudite

Fotot e publikuara nga BBC tregojnë një avion amerikan E-3 Sentry të ndarë në dysh pas një sulmi të pretenduar iranian në bazën ajrore Prince Sultan, rreth 100 km në juglindje të kryeqytetit saudit, Riad. Fotot fillimisht u shpërndanë nga një faqe në Facebook që transmeton lajme ushtarake amerikane dhe duket se përputhen me imazhet satelitore të zonës, duke përfshirë shtyllat dhe njësitë e magazinimit.
Sipas raportimeve, 12 persona amerikanë u plagosën gjatë incidentit, dy prej tyre rëndë. Raporte të tjera, përfshirë Wall Street Journal, konfirmojnë dëmtimin e të paktën dy avionëve amerikanë të furnizimit me karburant. Agjencia e lajmeve Fars e Iranit, e lidhur me IRGC, pretendoi se sulmi u realizua me një dron Shahed që goditi avionin E-3.
BBC Verify konfirmoi gjithashtu praninë e një E-3 në bazë në një imazh satelitor të 11 marsit, megjithëse nuk mund të verifikojë nëse është i njëjti avion. Duke përdorur numrin e bishtit të avionit të dukshëm në njërën nga fotografitë, faqja e gjurmimit të fluturimeve Flightradar24 tregoi se avioni ishte në ajër pranë bazës më 18 mars.
Komanda Qendrore e SHBA-së nuk ka komentuar ende publikisht për incidentin, ndërsa BBC ka kërkuar një reagim zyrtar. Ky incident rrit tensionet rajonale dhe evidenton rrezikun e sulmeve ndaj pajisjeve kritike të forcave amerikane në Lindjen e Mesme.
