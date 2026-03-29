Mateo përpiqet për pajtim, i bën surprizë, Brikena heziton
Transmetuar më 29-03-2026, 22:22

Një tjetër përpjekje për pajtim në shtëpinë e Big Brother VIP Albania nuk ka dhënë rezultatin e pritur.

Pas debatit të fortë gjatë spektaklit “prime”, banori Mateo ka tentuar të rregullojë marrëdhënien me Brikena përmes një gjesti romantik.

Ndërsa Brikena ndodhej në dhomën e rrëfimit, Mateo ka vendosur lule mbi krevatin e saj, duke synuar ta surprizonte dhe të ulte tensionet mes tyre.

Megjithatë, pas rikthimit në dhomë, Brikena e ka vënë re surprizën, por ka zgjedhur të mos reagojë, duke ruajtur qëndrimin e ftohtë ndaj tij.

Raporti mes dy banorëve mbetet i tensionuar që pas afrimit të tyre në “prime”, ku shkëmbyen një puthje, moment që duket se ka ndikuar në dinamikën e marrëdhënies së tyre.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

