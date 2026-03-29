Turqia nuk do të stërvitet në Kosovë para finales së “play-off”-it

Kombëtarja e Turqia ka marrë një vendim të pazakontë në prag të finales së “play-off”-it për Kupa e Botës 2026, ndaj Kosova.
Skuadra e drejtuar nga Vincenzo Montella ka vendosur të mos zhvillojë stërvitjen e zakonshme në territorin kosovar, ndryshe nga praktika standarde e ekipeve që luajnë në transfertë.
Sipas planit zyrtar, futbollistët turq do të zhvillojnë vetëm një ecje të lehtë në fushën e Stadiumi Fadil Vokrri pasditen e së hënës, ndërsa më pas do të mbahet konferenca për shtyp para ndeshjes.
Përballja mes Kosovës dhe Turqisë, që do të zhvillohet të martën në orën 20:45, konsiderohet me rëndësi historike për të dyja përfaqësueset, me turqit që synojnë rikthimin në një Botëror për herë të parë që nga viti 2002.
Interesi për këtë sfidë është maksimal, pasi të gjitha biletat për ndeshjen janë shitur, duke garantuar një atmosferë të zjarrtë në stadium.
