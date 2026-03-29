Papa Leone XIV: ‘Zoti nuk i dëgjon lutjet e udhëheqësve që bëjnë luftëra’

Në një mesazh të fortë për paqen, Papa Leone XIV ka dënuar ashpër luftërat dhe dhunën, duke deklaruar se Zoti nuk i dëgjon lutjet e udhëheqësve që nxisin konflikte.
Gjatë meshës së mbajtur për Diela e Palmave në Sheshi i Shën Pjetrit, ku ishin të pranishëm mbi 40 mijë besimtarë, Papa bëri thirrje për ndaljen e luftërave dhe për rikthimin e paqes.
“Zoti ynë, Jezusi, është mbret i paqes. Ai e refuzon luftën dhe nuk i dëgjon lutjet e atyre që bëjnë luftë, sepse duart e tyre janë me gjak”, u shpreh ai.
Papa theksoi se Jezusi Krisht nuk përdori kurrë dhunën, por zgjodhi rrugën e sakrificës dhe të dashurisë, duke u bërë shembull për njerëzimin.
Apel për Lindjen e Mesme
Në fjalën e tij, Papa u ndal edhe te situata në Lindja e Mesme, duke shprehur solidaritet me të krishterët që, sipas tij, po përjetojnë pasoja të rënda të konflikteve dhe nuk mund të festojnë plotësisht ritet fetare.
Ai bëri thirrje për “shtigje konkrete pajtimi dhe paqeje”, duke theksuar se vuajtjet e njerëzve duhet të shërbejnë si një thirrje për ndërgjegjësim global.
Mesazhe për viktimat dhe emigrantët
Në përfundim, Papa kujtoi edhe viktimat e luftës dhe emigrantët që humbin jetën në det, përfshirë ata në zonën e Ngushtica e Hormuzit dhe pranë Kreta.
Ai theksoi se “toka, qielli dhe deti janë krijuar për jetë dhe paqe”, duke bërë thirrje për solidaritet dhe ndihmë ndaj atyre që vuajnë pasojat e konflikteve dhe migrimit.
Mesazhi i Papës vjen në një moment tensionesh të larta globale, duke synuar të nxisë reflektim dhe përgjegjësi tek udhëheqësit botërorë dhe shoqëritë në tërësi.
