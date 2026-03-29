Alis Narazani zgjidhet kryetar i PD në Elbasan

Ka përfunduar procesi zgjedhor për drejtimin e degës së Partisë Demokratike në Elbasan, ku fitues është shpallur Alis Narazani.
Në përfundim të numërimit të votave, Narazani ka siguruar 477 vota, duke marrë kështu drejtimin e degës lokale të PD-së. Ai konsiderohet një figurë e re në politikë dhe ish-kandidat për deputet në zgjedhjet e vitit 2025, ndërsa fitorja e tij u mbështet në një platformë që synon rikthimin e besimit të qytetarëve dhe ringritjen e vlerave të së djathtës.
Në vend të dytë u rendit Sokol Shkëlzeni me 319 vota, aktualisht sekretar politik i PD-së në Elbasan, i cili zhvilloi një garë të fortë bazuar në përvojën e tij në strukturat e partisë.
Ndërkohë, Durim Çekrezi, kryetar i komanduar i degës, mori 249 vota, duke u fokusuar në vijimësinë dhe konsolidimin e strukturave ekzistuese.
Në garë morën pjesë edhe Elior Vila, i cili siguroi 88 vota me një platformë për më shumë hapje dhe transparencë, si dhe Lumturi Hasa, e vetmja grua kandidate, e cila mori 66 vota dhe theksoi rëndësinë e përfshirjes së të rinjve dhe grave në politikë.
Procesi i votimit, sipas zyrtarëve të degës, është zhvilluar normalisht, me pjesëmarrjen e mbi 1200 anëtarëve me të drejtë vote.
Paralelisht me zhvillimet zgjedhore, dega e PD në Elbasan ka reaguar edhe ndaj pretendimeve të Doris Madhi, duke sqaruar se ajo nuk ka qenë pjesë e fushatës së kësaj force politike, por ka bashkëpunuar me Partia Socialdemokrate.
Sipas deklaratës zyrtare, Madhi është përjashtuar nga anëtarësia për “shkelje të rënda statutore”, vendim i marrë unanimisht nga kryesia e degës në përputhje me rregullat e partisë.
Zgjedhja e Narazanit pritet të shënojë një fazë të re për strukturat e PD-së në Elbasan, me fokus në riorganizimin dhe forcimin e mbështetjes elektorale në këtë qark.
