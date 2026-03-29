Moti i keq mbërthen rajonin! Rikthehet dimri në Ballkan

Situata meteorologjike në Ballkan mbetet e vështirë pas stuhive të fundit që kanë prekur Kroacinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Serbinë dhe Malin e Zi. Ja përmbledhja e situatës:
Bosnja dhe Hercegovina
Temperaturat e ulëta dhe reshjet e dendura të borës kanë krijuar një atmosferë të plotë dimërore. Në Bjelasnica, vizitorët shfrytëzuan borën për ski, me temperaturë -7°C. Lumenjtë në disa zona veriore dhe veriperëndimore dolën nga shtrati për shkak të reshjeve të dendura të shiut, duke shkaktuar përmbytje.
Kroacia
Në lindje të vendit, bora arriti mbi 150 cm në disa zona malore. Rrugët drejt zonave malore janë të mbyllura për automjetet. Në Zagreb, vijon puna për riparimin e dëmeve nga stuhia, por qytetarët mbeten në alarm për përkeqësim të mundshëm të motit.
Serbia
Reshjet intensive të shiut shkaktuan përmbytje në disa zona.
Mali i Zi
Veri i vendit përjetoi reshje të rrëmbyeshme shiu, ndërprerje të energjisë elektrike dhe bllokim të rrugëve. Në Kolashin, bora riktheu aktivitetin në qendrën turistike dimërore, megjithëse sezoni zyrtarisht kishte përfunduar më 15 mars.
Situata mbetet e vështirë për shkak të reshjeve të shumta dhe rritjes së nivelit të ujit, duke kërkuar kujdes nga banorët dhe autoritetet vendore.
