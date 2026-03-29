Sulm i dështuar me bombë në Bankën Amerikane në Paris, tre të arrestuar

Tre persona janë arrestuar lidhur me një sulm të dyshuar me bombë në selinë e Bankës së Amerikës në Paris, njoftoi zyra e prokurorit të anti-terrorizmit të Francës.
Ngjarja ndodhi rreth orës 03:30 të shtunës në zonën 8, pranë sheshit të njohur Champs-Élysées.
I dyshuari i parë u arrestua në vendngjarje pasi vendosi një pajisje që përmbante rreth pesë litra lëng të dyshuar si karburant dhe një sistem ndezjeje. Dy persona të tjerë u arrestuan gjatë natës, si pjesë e hetimit të nisur më 28 mars 2026. Njëri nga të arrestuarit është i mitur.
Ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nuñez, tha se sulmi i dështuar mund të ketë lidhje me konfliktin SHBA-Izrael-Iran dhe se shërbime iraniane mund të jenë të përfshira, megjithëse hetimi është ende në zhvillim.
Autoritetet franceze theksuan se ngjarje të ngjashme janë shmangur kohët e fundit edhe në Holandë, Britani të Madhe dhe Norvegji, dhe bënë thirrje për vigjilencë të lartë në qendrat e transportit dhe vendet publike.
Hetimi po kryhet nga Policia Gjyqësore e Parisit dhe Shërbimi i Sigurisë së Brendshme i Francës, me drejtimin e prokurorit të anti-terrorizmit.
Arrestimet vijnë ndërsa Franca rrit masat e sigurisë pas kërcënimeve të mundshme terroriste ndaj institucioneve financiare dhe qendrave të qytetit.
