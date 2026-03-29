WP: SHBA-të përgatiten për sulme tokësore në Iran

Departamenti Amerikan i Luftës raportohet se po harton plane për operacione të mundshme tokësore në Iran që do të zgjasin disa javë, pavarësisht pretendimeve të përsëritura të Presidentit Amerikan Donald Trump se Teherani e ka humbur tashmë luftën njëmujore dhe po lutet për një marrëveshje për t’u dorëzuar.
Çdo mision tokësor nuk do të ishte një “pushtim në shkallë të plotë”, por përkundrazi bastisje të kufizuara nga forcat e Operacioneve Speciale dhe trupat konvencionale të këmbësorisë, kanë këmbëngulur disa zyrtarë amerikanë që folën me Washington Post në kushte anonimiteti.
Objektivat e mundshëm mund të përfshijnë pushtimin e Ishullit Kharg, një qendër kyçe e eksportit të naftës iraniane , ose bastisje në zonat bregdetare pranë Ngushticës së Hormuzit për të shkatërruar armët e afta për të synuar anijet tregtare dhe ushtarake.
Trump ende nuk ka miratuar asnjë nga planet e Departamentit të Luftës. Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha se është roli i Pentagonit të bëjë përgatitjet për t’i siguruar komandantit të përgjithshëm “mundësi maksimale opsionale”.
Më herët të shtunën, Komanda Qendrore e SHBA-së tha se anija sulmuese amfibe USS Tripoli i ishte bashkuar aeroplanmbajtëses USS Abraham Lincoln në rajon. Përforcimet e reja përfshijnë rreth 3,500 marinarë dhe marinsat amerikanë me avionë transporti dhe sulmi, si dhe asete sulmuese amfibe.
Një tjetër grup i gatshëm amfib amerikan – i përbërë nga anijen sulmuese amfibe USS Boxer të klasit Wasp, anijen zbarkuese USS Comstock të klasit Whidbey Island dhe anijen transportuese amfibe të klasit San Antonio USS Portland – thuhet gjithashtu se po lëviz në rajon.
Ndërkohë, Departamenti i Luftës po vendos gjithashtu një grup të tretë transportuesish aeroplanësh në zonën e përgjegjësisë së Komandës Qendrore të SHBA-së për t’u bashkuar potencialisht në operacionet luftarake kundër Iranit, sipas raportimeve të CBS dhe CNN të premten.
Dy grupe sulmi të transportuesve luftarakë – të udhëhequra nga USS Gerald R. Ford dhe USS Abraham Lincoln – drejtuan sulmin amerikan ndaj Iranit muajin e kaluar, derisa Ford pësoi një zjarr të dyshuar “jo-luftarak” në bord dhe u tërhoq për riparime në Kretë. Nuk është e qartë nëse Bush do t’i bashkohet apo do ta zëvendësojë Fordin.
