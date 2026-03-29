Çmenduri! Tifozi anglez shet shtëpinë për të ndjekur Kupën e Botës 2026

Një tifoz i zjarrtë i ekipi kombëtar i Anglisë, Andy Milne, ka vendosur të bëjë një sakrificë ekstreme për pasionin e tij: të shesë shtëpinë e tij të dytë me vlerë rreth 350.000 paund për të ndjekur të gjithë Kupën e Botës 2026 në SHBA, Kanada dhe Meksikë.
62-vjeçari tashmë jeton në Tajlandë dhe kjo do të jetë hera e 10-të që ai ndjek një Botëror, duke filluar nga debutimi i tij në Kupën e Botës 1982 në Spanjë. Milne është bërë një figurë e njohur në komunitetin e tifozëve, veçanërisht gjatë Kupës së Botës 2022 dhe asaj të femrave 2023, ku Anglia arriti në finale.
Për të realizuar planin ambicioz, Milne vendosi të shesë pronën e tij në Northwich, Cheshire, dhe të përdorë paratë për shpenzimet e udhëtimit, biletat dhe akomodimin. Ai synon të marrë pjesë në sa më shumë ndeshje të turneut, duke filluar me ndeshjen hapëse të Anglisë kundër Kroacia më 17 qershor, dhe një nga ndalesat e tij të veçanta do të jetë vizita në Graceland.
Milne ka planifikuar qëndrime me miq në qytete të ndryshme për të minimizuar shpenzimet, ndërsa biletat për Botërorin pritet të jenë shumë të shtrenjta: nga 105 paund për ndeshjet e grupeve deri në 6.500 paund për finalen.
Ky veprim i jashtëzakonshëm tregon pasionin e tij të pashoq për skuadrën kombëtare të Anglisë dhe gatishmërinë për të sakrifikuar gjëra materiale për përvojat e jetës që lidhen me futbollin.
