Konflikti Senegal–Marok, presidenti i CAF-it: ‘Do të respektojmë vendimin e CAS-it’!

Presidenti i Konfederata e Futbollit Afrikan, Patrice Motsepe, ka deklaruar se institucioni që ai drejton do të respektojë vendimin përfundimtar të Gjykata e Arbitrazhit Sportiv lidhur me konfliktin mes Senegali dhe Maroku për finalen e Kupës së Kombeve të Afrikës 2025.
Deklarata u bë pas mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të CAF-it në Kajro, ku u diskutua vendimi i Komitetit të Apelit të 17 marsit. Ky vendim i dha Marokut fitore në tavolinë 3-0, pas incidenteve të ndodhura më 18 janar në Rabat, në një finale që në fushë ishte fituar nga Senegali 1-0 pas kohës shtesë.
Federata e Futbollit të Senegalit e ka apeluar këtë vendim në CAS, duke kërkuar rishqyrtim të çështjes.
Gjatë konferencës për shtyp, Motsepe theksoi se nuk do të komentojë mbi vendimin e organit të apelit deri në shpalljen e vendimit përfundimtar nga CAS.
“Si president i CAF-it, kam detyrimin të garantoj pavarësinë, integritetin dhe besueshmërinë e organeve tona gjyqësore. Nuk do të bëj komente derisa CAS të japë vendimin e tij. Çfarëdo vendimi që do të merret, ne do ta respektojmë atë”, u shpreh ai.
Reforma të paralajmëruara në CAF
Në të njëjtën kohë, CAF njoftoi masa për të parandaluar përsëritjen e incidenteve të ngjashme në të ardhmen, duke paralajmëruar reforma në statutet dhe rregulloret e saj.
Sipas deklaratës, synimi është rritja e besueshmërisë së gjyqtarëve, përmirësimi i funksionimit të sistemit VAR dhe forcimi i organeve disiplinore dhe të apelit brenda organizatës.
Motsepe gjithashtu bëri të ditur se pritet të udhëtojë së shpejti në Senegal, në kuadër të menaxhimit të situatës dhe dialogut me palët e përfshira.
