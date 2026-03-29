I armatosur në lokal dhu’non pronarin dhe kanos klientët, arrestohet i riu pas ndjekjes nga policia

Një 28-vjeçar është arrestuar nga policia pas një ngjarjeje të rëndë të ndodhur në Kavajë, ku ai dyshohet se ka hyrë i armatosur në një lokal, ka kanosur klientët dhe ka dhunuar pronarin.
Sipas njoftimit zyrtar, i riu, i identifikuar me inicialet M. C., pas disa orësh kërkimesh u lokalizua dhe u vu në pranga në një hotel në zonën e Shkëmbi i Kavajës, në bashkëpunim mes strukturave të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës dhe Komisariatit të Policisë Kavajë.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 09:40, kur 28-vjeçari dyshohet se ka hyrë i armatosur në një bar-kafe në lagjen nr. 2 të Kavajës, ku ka kërcënuar klientët dhe ka goditur me qytën e pistoletës pronarin e lokalit, shtetasin S. V., 64 vjeç, duke i shkaktuar dëmtime të lehta.
Pas ndërhyrjes së policisë, autori është larguar me shpejtësi me automjet, duke dëmtuar një mjet të parkuar. Gjatë ndjekjes nga forcat e rendit, ai ka humbur kontrollin e automjetit, duke u përplasur me trafikndarësen dhe një automjet tjetër, përpara se ta braktiste mjetin dhe të largohej në këmbë.
Pas disa orësh operacion, policia bëri të mundur kapjen e tij. Gjatë tentativës për t’u arratisur, 28-vjeçari ka hedhur armën e zjarrit, e cila u gjet dhe u sekuestrua më pas si provë materiale. Po ashtu, në automjetin tip “Range Rover” u gjet një krehër me municion luftarak.
Sipas hetimeve paraprake, i arrestuari rezulton person me precedent kriminal në fushën e narkotikëve dhe armëmbajtjes pa leje.
Nën drejtimin e Prokurorisë, vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj.
