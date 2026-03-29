Stenaldo Mëhilli rrëfen vështirësitë pas “Big Brother VIP Albania 5”: Kërkon ndihmë për një shtëpi

Ish-konkurrenti i Big Brother VIP Albania 5, Stenaldo Mëhilli, ka ndarë publikisht sfidat e tij personale dhe ekonomike pas përfundimit të eksperiencës në këtë format televiziv.
Gjatë një interviste në emisionin Fan Club, ai rrëfeu rrugëtimin e tij jetësor, duke theksuar vështirësitë që ka kaluar ndër vite, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.
Mëhilli tregoi se kishte emigruar në Gjermani, ku fillimisht kishte jetuar i vetëm për një vit, përpara se t’i bashkohej e ëma. Sipas tij, periudha atje ishte e vështirë, pasi humbi punën dhe u përball me probleme ekonomike, duke e detyruar të rikthehej në një situatë të pasigurt.
Ai u shpreh se pjesëmarrjen në “Big Brother VIP Albania 5” e konsideronte një mundësi për të ndryshuar jetën dhe për të rifilluar nga e para, ndonëse nuk arriti të fitonte çmimin e madh.
“Edhe pse nuk fitova, sot ndihem i vlerësuar nga mbështetja e publikut. Kam marrë mijëra mesazhe dhe shpresoj që kjo të më ndihmojë të ndërtoj një jetë më të qëndrueshme”, u shpreh ai.
Në fjalën e tij, Mëhilli theksoi se aktualisht ka nevojë për mbështetje konkrete, veçanërisht për sigurimin e një banese, në mënyrë që të jetojë në kushte më të mira së bashku me nënën e tij.
Ai shtoi se, pavarësisht vështirësive, mbetet i vendosur të ecë përpara dhe të jetë mirënjohës për çdo ndihmë që mund të marrë, duke premtuar se do të kontribuojë edhe vetë për të ndihmuar të tjerët në të ardhmen.
