Lufta në Gjirin Persik, palët godasin pikat kyçe energjitike dhe strategjike

Sulmet në rajonin e Gjirit Persik vijojnë të intensifikohen, ndërsa konflikti mes Irani dhe boshtit Shtetet e Bashkuara të Amerikës–Izraeli ka hyrë në javën e pestë, duke goditur gjithnjë e më shumë infrastrukturën strategjike dhe industriale.
Sipas raportimeve të BBC, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë konfirmuar se disa persona janë plagosur pas një sulmi iranian ndaj një fabrike të rëndësishme alumini në Abu Dhabi. Operatori Emirates Global Aluminium raportoi dëme të konsiderueshme në impiant.
Ngjarje të ngjashme janë raportuar edhe në Bahreini, ku kompania shtetërore e aluminit njoftoi plagosjen e dy punonjësve pas një sulmi në një nga uzinat më të mëdha të shkrirjes së aluminit në botë.
Rrezik për përshkallëzim rajonal
Situata është komplikuar më tej me përfshirjen e Huthitët në Jemeni, të cilët mbështeten nga Irani. Analistët paralajmërojnë se sulmet e mundshme ndaj anijeve në Deti i Kuq mund të shkaktojnë pasoja të rënda për tregtinë globale dhe furnizimin me energji.
Në këtë kontekst, çmimet e naftës dhe gazit kanë shënuar rritje të ndjeshme, ndërsa Irani ka kufizuar ndjeshëm qarkullimin në Ngushtica e Hormuzit, një pikë kyçe për transportin global të energjisë mes Gjirit Persik dhe Gjirit të Omanit.
Zgjerim i sulmeve në rajon
Raporte për sulme janë regjistruar edhe në Omani, ku autoritetet po hetojnë një incident me dron në portin e Salalah, ku mbeti i plagosur një punëtor i huaj.
Ndërkohë, Kuvajti bëri të ditur se sistemi i radarëve në aeroportin ndërkombëtar është dëmtuar rëndë pas një sulmi me 15 dronë.
Në zhvillime të tjera, Teherani ka akuzuar Izraelin për goditje ndaj objekteve të prodhimit të çelikut, ndërsa Trupat e Gardës Revolucionare Islamike kanë paralajmëruar hakmarrje ndaj SHBA-së dhe Izraelit pas sulmeve ndaj objekteve arsimore në Iran.
Viktima dhe tensione në rritje
Nga ana tjetër, ushtria izraelite, Forcat Mbrojtëse të Izraelit, ka konfirmuar vrasjen e gazetarit Ali Shoeib, duke pretenduar se ai kishte lidhje me strukturat ushtarake të Hezbollahu—një akuzë për të cilën nuk janë paraqitur prova publike.
Ndërkohë, sipas Organizata Botërore e Shëndetësisë, në Libani jugor janë vrarë nëntë punonjës shëndetësorë brenda 24 orëve të fundit, duke e çuar në 51 numrin total të personelit mjekësor të vrarë gjatë muajit mars.
Përshkallëzimi i konfliktit në Lindjen e Mesme po rrit shqetësimet për një krizë më të gjerë rajonale, me pasoja të mundshme për ekonominë globale dhe sigurinë ndërkombëtare.
