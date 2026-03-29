Sulme me dronë ndaj infrastrukturës ruse të naftës, dëmtohet terminali kyç në Ust-Luga

Një nga terminalet kryesore ruse për eksportin e naftës është goditur sërish nga sulme me dronë, duke rritur shqetësimet për ndikimin në kapacitetet energjetike të Rusia, në një kohë kur tregjet globale po përballen me luhatje të çmimeve.
Autoritetet lokale konfirmuan se terminali në Ust-Luga, i vendosur në brigjet jugore të Gjirit të Finlandës pranë Shën Petersburg, është dëmtuar dhe përfshirë nga flakët pas sulmeve të 29 marsit. Guvernatori rajonal, Aleksandr Drozdenko, deklaroi se nuk është identifikuar burimi i dronëve.
Ndërkohë, Ministria ruse e Mbrojtjes bëri të ditur se gjatë natës janë lëshuar mbi 345 dronë drejt territorit rus, duke ia atribuar sulmet Ukraina, edhe pse Kievi nuk ka marrë zyrtarisht përgjegjësinë për këtë rast.
Sulmet ndaj infrastrukturës energjetike
Ky është të paktën sulmi i dytë ndaj Ust-Lugës brenda pak ditësh. Imazhet satelitore të 27 marsit kanë treguar shpërthime dhe zjarre në zonë. Po ashtu, edhe terminali i Primorsk, një tjetër nyje e rëndësishme eksporti në brigjet veriore të gjirit, është goditur një javë më parë.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, deklaroi më 28 mars se rreth 40 për qind e kapaciteteve të eksportit në Ust-Luga janë dëmtuar rëndë. Ai theksoi se Ukraina mund të ndalojë sulmet ndaj objekteve ruse nëse Moska ndalon goditjet ndaj infrastrukturës energjetike ukrainase, e cila ka pësuar dëme të konsiderueshme gjatë muajve të dimrit.
Ndikimi në eksportet ruse
Me dalje në Detin Baltik, Ust-Luga dhe Primorsk konsiderohen ndër terminalet më të mëdha për eksportin e naftës ruse drejt tregjeve perëndimore. Raportimet ndërkombëtare sugjerojnë se sulmet e fundit mund të kenë nxjerrë jashtë funksionit deri në 40 për qind të kapacitetit total eksportues të Rusisë.
Në të njëjtën kohë, edhe gazsjellësi Druzhba, që kalon përmes territorit ukrainas, ka qenë jashtë funksionit për disa muaj, duke shtuar presionin mbi sektorin energjetik rus.
Analisti i energjisë, Boris Aronshtein, e cilësoi situatën si “kërcënimin më serioz për eksportet ruse të naftës që nga fillimi i luftës”.
Përshkallëzim i sulmeve
Nga ana tjetër, Rusia ka vijuar sulmet ndaj Ukrainës. Sipas autoriteteve në Kiev, mbi 400 dronë dhe raketa janë lëshuar në drejtime të ndryshme të vendit gjatë ditëve të fundit.
Në rajonin e Harkiv janë raportuar dhjetëra të plagosur, ndërsa në Odesa sulmet kanë dëmtuar objekte energjetike, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë në disa zona.
Lufta në Ukrainë, e nisur më 24 shkurt 2022 me urdhër të presidentit rus Vladimir Putin, vijon të ketë pasoja të rënda humanitare dhe ekonomike. Perëndimi i është përgjigjur Moskës me sanksione të ashpra, ndërsa konflikti ka shkaktuar mijëra viktima dhe zhvendosjen e miliona personave.
