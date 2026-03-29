Investigim i Daily Mail: Historia tronditëse e britanikut në shërbim të një hasmërie shqiptare!

TIRANË – Një investigim i Daily Mail ka hedhur dritë mbi historinë e Ruben Saraiva, britanikut të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj në vitin 2023, në një atentat të lidhur me një hasmëri të gjatë mes familjeve shqiptare.
Sipas raportimit, vrasja ndodhi në një hotel në bregdetin shqiptar, ku autori, i maskuar si korrier, qëlloi viktimën disa herë nga një distancë e afërt. Ngjarja, e filmuar nga kamerat e sigurisë, konsiderohet pjesë e një konflikti që zgjat prej dekadash dhe ka prodhuar disa viktima.
Hetimet tregojnë se atentati ishte i mirëorganizuar dhe i financuar nga persona me bazë në Britani, ndërsa në operacion u përfshi një grup prej disa shtetasish të huaj që u paraqitën si turistë për të mos ngjallur dyshime. Dyshohet se ata monitoruan lëvizjet e viktimës për ditë me radhë përpara ekzekutimit.
Sipas prokurorëve, motivi lidhet me një hasmëri të hershme mes familjeve, e cila ka nisur vite më parë dhe është përshkallëzuar në një cikël hakmarrjeje. Rasti ka rikthyer në vëmendje fenomenin e gjakmarrjes në rajon, i njohur tradicionalisht përmes Kanuni.
Pas krimit, Saraiva u largua nga Shqipëria, duke kaluar në disa shtete, deri në arrestimin dhe ekstradimin e tij. Gjykata e shpalli fajtor për vrasje me paramendim dhe e dënoi me burgim të përjetshëm pa të drejtë lirimi.
Ndërkohë, sipas raportimit, i dënuari mbahet në kushte sigurie të lartë në burg në Shqipëri, ndërsa vijojnë hetimet për identifikimin dhe përfshirjen e personave të tjerë në këtë ngjarje.
Ekspertët paralajmërojnë se konflikti mes familjeve mund të vijojë, duke e cilësuar rastin si një shembull të rrezikut që paraqesin hasmëritë e gjata dhe rrjetet kriminale ndërkombëtare. DailyMail
