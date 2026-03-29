Shqipëri-Greqi dakord për restaurimin e filmit “Gurët e Shtëpisë sime”
Transmetuar më 29-03-2026, 14:37

TIRANË – Një hap i rëndësishëm në bashkëpunimin kulturor midis Shqipërisë dhe Greqisë u realizua gjatë një takimi ndërmjet përfaqësuesve të Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit shqiptar dhe Arkivit të Filmit Grek.

U dakordësua restaurimi i filmit shqiptar “Gurët e Shtëpisë sime”, me regji të Dhimitër Anagnostit, si dhe shkëmbimi i ekspertizës dhe materialeve arkivore mes dy vendeve.

Po ashtu, u planifikua organizimi i aktiviteteve të përbashkëta, përfshirë “Javët e Filmit Shqiptar dhe Grek” dhe “Netët e Premierës së filmit Gurët e Shtëpisë sime”. Memorandumi i bashkëpunimit pritet të nënshkruhet në vjeshtë, ndërsa takimi u mbyll me vizitë në ambientet e arkivit dhe laboratorit, duke forcuar lidhjet kulturore dhe profesionale midis dy vendeve.

