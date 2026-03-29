‘Mbaje fytyrën nga drita dhe hijet mbeten pas’!Spiropali ndan mesazh ‘të koduar’ pas tensioneve në Grupin e PS
Transmetuar më 29-03-2026, 13:13

TIRANË – Deputetja e Partia Socialiste, Elisa Spiropali, ka publikuar një mesazh në rrjetet sociale një ditë pas mbledhjes së Grupit Parlamentar të PS në Pallatin e Brigadave.

Në postimin e saj në Facebook, Spiropali shkruan: “Mbaje fytyrën nga drita dhe hijet mbeten pas.”

Reagimi vjen pas një mbledhjeje të tensionuar, ku sipas raportimeve, janë shfaqur replika mes saj dhe kryeministrit Edi Rama, ndërsa deputetja është parë duke qeshur gjatë diskutimeve për strategjinë e komunikimit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

