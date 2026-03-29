I dënuari për vrasjen e një 13-vjeçareje gjendet i vdekur në burg

SHBA – Një 43-vjeçar, i dënuar për vrasjen e një vajze 13-vjeçare, është gjetur i pajetë në një burg në Michigan, vetëm pak ditë pas shpalljes së dënimit.
Sipas autoriteteve, viktima e këtij rasti ishte raportuar e zhdukur në vitin 2024, ndërsa trupi i saj ende nuk është gjetur. Prokurorët kishin deklaruar se ekzistonte një sasi e madhe provash që lidhnin drejtpërdrejt të dënuarin me krimin.
Paraprakisht dyshohet se vdekja e tij ka ardhur si pasojë e vetëvrasjes, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave.
Rasti ka tronditur opinionin publik, për shkak të natyrës së rëndë të krimit dhe zhvillimeve të fundit.
